Біткоїн оновив рекорд, акції США зростають: реакція ринку на ймовірну перемогу Трампа

Біткоїн встановив новий максимум на тлі лідерства Трампа у виборах США. Акції та долар зросли, європейські ринки лишилися обережними

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Ціна біткоїна досягла рекордного рівня на тлі попередніх результатів виборів президента США, які свідчать про лідерство Дональда Трампа. За даними найбільшої криптовалютної біржі Binance, вартість біткоїна зросла на 9,2% та досягла $74,866 станом на 8:50 за київським часом.

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Попередній максимум біткоїн встановив 14 березня 2024 року, коли його ціна піднялася до $73,777. Курс криптовалюти зростав із наближенням виборів у США, зокрема через підтримку криптобізнесу, яку Дональд Трамп висловив у своїй передвиборчій кампанії. У травні команда Трампа почала офіційно приймати пожертви в криптовалюті для фінансування виборчої кампанії.

Криптовалюта стала частиною піар-кампанії Трампа. У вересні телеканал Fох Business, який підтримує республіканців, випустив сюжет, де Трамп пригощає своїх прихильників бургерами, сплачуючи купівлю криптовалютою.

До того ж 31 жовтня Трамп привітав спільноту біткоїна з 16-ю річницею виходу технічного документа, що описує концепцію криптовалюти. Його консультантом виступає Девід Бейлі, власник та головний редактор одного з найстаріших онлайн-видань про криптовалюти, Bitcoin Magazine.

Тим часом кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс не робила акценту на підтримці криптовалютного ринку у своїй кампанії. Щобільше, чинну адміністрацію США в криптоспільноті сприймають негативно через численні санкції та судові позови з боку Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

За даними Reuters, ф’ючерси на американські акції та курс долара також зросли в середу, оскільки ринки теж сподіваються на можливу перемогу Трампа. Дохідність 10-річних облігацій США зросла до 4,471%, а 2-річних – до 4,291%.

Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq додали по 1,3% завдяки сподіванням на зниження податків на прибуток і послаблення корпоративного регулювання, обіцяного Трампом. Водночас європейські ринки показали менший ентузіазм: ф’ючерси на EUROSTOXX 50 знизилися на 0,7%, німецький DAX – на 0,5%, а FTSE залишився стабільним.