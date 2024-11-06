Біткоїн оновив рекорд, акції США зростають: реакція ринку на ймовірну перемогу Трампа
Ціна біткоїна досягла рекордного рівня на тлі попередніх результатів виборів президента США, які свідчать про лідерство Дональда Трампа. За даними найбільшої криптовалютної біржі Binance, вартість біткоїна зросла на 9,2% та досягла $74,866 станом на 8:50 за київським часом.
Попередній максимум біткоїн встановив 14 березня 2024 року, коли його ціна піднялася до $73,777. Курс криптовалюти зростав із наближенням виборів у США, зокрема через підтримку криптобізнесу, яку Дональд Трамп висловив у своїй передвиборчій кампанії. У травні команда Трампа почала офіційно приймати пожертви в криптовалюті для фінансування виборчої кампанії.
Криптовалюта стала частиною піар-кампанії Трампа. У вересні телеканал Fох Business, який підтримує республіканців, випустив сюжет, де Трамп пригощає своїх прихильників бургерами, сплачуючи купівлю криптовалютою.
До того ж 31 жовтня Трамп привітав спільноту біткоїна з 16-ю річницею виходу технічного документа, що описує концепцію криптовалюти. Його консультантом виступає Девід Бейлі, власник та головний редактор одного з найстаріших онлайн-видань про криптовалюти, Bitcoin Magazine.
Тим часом кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс не робила акценту на підтримці криптовалютного ринку у своїй кампанії. Щобільше, чинну адміністрацію США в криптоспільноті сприймають негативно через численні санкції та судові позови з боку Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
За даними Reuters, ф’ючерси на американські акції та курс долара також зросли в середу, оскільки ринки теж сподіваються на можливу перемогу Трампа. Дохідність 10-річних облігацій США зросла до 4,471%, а 2-річних – до 4,291%.
Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq додали по 1,3% завдяки сподіванням на зниження податків на прибуток і послаблення корпоративного регулювання, обіцяного Трампом. Водночас європейські ринки показали менший ентузіазм: ф’ючерси на EUROSTOXX 50 знизилися на 0,7%, німецький DAX – на 0,5%, а FTSE залишився стабільним.
- 28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- 30 жовтня Politico заявило, що деякі чиновники в Європі очікують на перемогу Трампа. Вони не є його прихильниками, але вважають, що це зміцнить Європу.