Біткоїн різко зріс до $72 400 через очікування перемоги Трампа на виборах

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Біткоїн вперше з квітня перевищив позначку $72 000 через спекуляції про можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента США 5 листопада. Про це пише агентство Bloomberg.

Протягом сьогоднішньої торгової сесії біткоїн подорожчав на 5,3% і торгувався на позначці $72 400 станом на 19:00 за київським часом.

Біткоїн розглядається як "валюта Трампа" через те, що кандидат у президенти від Республіканської партії активно використовує цифрові активи у своїй передвиборчій кампанії, зазначають в агентстві. Трамп лідирує на ринках прогнозів, тоді як опитування показують практичну рівність із кандидаткою від Демократичної партії, віцепрезиденткою Камалою Харріс.

Трамп пообіцяв зробити США криптостолицею планети. Харріс обрала зважений підхід, пообіцявши підтримати нормативну базу для галузі.

Трамп також сказав, що попросить мільярдера Ілона Маска – вагомого спонсора його кампанії – очолити процес скорочення державних видатків. Цьому вже дали назву — Департамент ефективності уряду, або DOGE, що є посиланням на токен Dogecoin, який запустив Маск.

Трейдери очікують, що біткоїн досягне піка у $80 000 до кінця листопада незалежно від того, хто переможе на виборах через приплив коштів у спотові біткоїн-ETF — лише $3,6 млрд у жовтні.

З початку 2024 року біткоїн подорожчав вже на 71%. Абсолютний рекорд ціни біткоїна – $73 798, зафіксований у березні.

Джерело: Binance