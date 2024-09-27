Біткоїн зріс на 10% з початку вересня. Ціна на BTC перевищила $65 000

Найбільша криптовалюта знаходиться на шляху до одного з наймасштабніших вересневих зростань

Фото: Depositphotos

У вересні 2024 року вартість біткоїна (BTC) зросла на 10%. Станом на ранок 27 вересня криптовалюта торгується на рівні $65 545. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

З початку 2024 року найбільша криптовалюта зросла на 56% завдяки припливу грошей у біржові фонди США, що торгують біткоїнами, але її вартість лишилась меншою за історичний максимум, досягнутий у березні цього року – $73 798.

Індекс менших криптовалют підскочив більше ніж на 20%, що вказує на послаблення фінансових умов та активізацію ризикових сегментів крипторинку, пише Bloomberg.

Біткоїн знаходиться на шляху до одного з найбільших вересневих зростань, оскільки глобальна хвиля зниження процентних ставок, очолювана Федеральною резервною системою (ФРС) США, допомагає найбільшому цифровому активу подолати сезонне падіння.

ФРС США, Європейський центральний банк і Народний банк Китаю знизили вартість запозичень у вересні, щоб підтримати економічне зростання.

"Кореляція біткоїна з монетарною політикою залишається найвищою щодо ФРС", – зазначив директор з торгівлі криптофірми Arbelos Markets Шон Макналті, і додав: "Пом'якшення політики інших центральних банків, безумовно, також допомагає".

Нездатність біткоїна прорватися вище $65 000 може свідчити про настання слабшого періоду для токена, згідно з повідомленням криптовалютної біржі Kraken.