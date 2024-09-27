Биткоин вырос на 10% с начала сентября. Цена на BTC превысила $65 000

Самая большая криптовалюта находится на пути к одному из самых сильных сентябрьских ростов

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В сентябре 2024 года стоимость биткоина (BTC) выросла на 10%. По состоянию на утро 27 сентября криптовалюта торгуется на уровне $65 545. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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С начала 2024 года наибольшая криптовалюта выросла на 56% благодаря притоку денег в биржевые фонды США, торгующие биткоинами, но ее стоимость осталась меньше исторического максимума, достигнутого в марте этого года – $73 798.

Индекс меньших криптовалют подскочил более чем на 20%, что указывает на ослабление финансовых условий и активизацию рисковых сегментов крипторынка, пишет Bloomberg.

Биткоин находится на пути к одному из самых больших сентябрьских ростов, поскольку глобальная волна снижения процентных ставок, возглавляемая Федеральной резервной системой (ФРС) США, помогает крупнейшему цифровому активу преодолеть сезонное падение.

ФРС США, Европейский центральный банк и Народный банк Китая снизили стоимость заимствований в сентябре, чтобы поддержать экономический рост.

"Корреляция биткоина с монетарной политикой остается самой высокой по отношению к ФРС", – отметил директор по торговле криптофирмы Arbelos Markets Шон Макналти, и добавил: "Смягчение политики других центральных банков, безусловно, также помогает".

Неспособность биткоина прорваться выше $65 000 может свидетельствовать о наступлении более слабого периода для токена, согласно сообщению криптовалютной биржи Kraken.