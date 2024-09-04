Биткоин упал ниже $56 000. Цены на другие криптовалюты также снизились
В среду, 4 сентября, стоимость биткоина (ВТС) упала до $55 594, Ethereum – до $2306. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
К моменту написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $56 770, Ethereum — $2400. За сутки биткоин упал на 3,86%, Ethereum — на 4,44%.
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Больше всего снизились цены на Solana, Ethereum и BNB.
На фоне снижения цен криптоактивов увеличился объем ликвидаций по фьючерсным контрактам. Суточный показатель составил $197,58 млн.
- 1 августа курс биткоина в моменте падал до $63 500 из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
- После продолжительного падения в ночь на 9 августа курс биткоина временно поднялся до $62 510 во время азиатской торговой сессии.
- 23 августа стало известно, что баланс биткоинов на внебиржевых рынках достиг двухлетнего максимума.