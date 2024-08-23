Баланс биткоинов на внебиржевых рынках достиг двухлетнего максимума

Остатки на внебиржевых биткоин-счетах майнеров с июня 2024 года выросли на 70%

Фото: Depositphotos

За последние три месяца остатки на внебиржевых биткоин-счетах майнеров выросли более чем на 70% – с 215 000 BTC в июне до 368 000 BTC в августе. Таких показателей на балансе не было с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы CryptoQuant.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Майнеры часто обращаются к внебиржевым соглашениям для продажи биткоинов, стремясь получить лучшие условия, чем на биржах.

Справка Внебиржевая торговля (OTC) – соглашение между двумя заинтересованными сторонами без надзора со стороны биржи.



Таким способом торгуется широкий спектр активов – от сырья до финансовых инструментов, таких как акции и деривативы. В отличие от традиционной биржевой торговли, этот рынок децентрализован и не имеет физического местоположения, потому что торговля идет исключительно через дилерские сети. Внебиржевая торговля (OTC) – соглашение между двумя заинтересованными сторонами без надзора со стороны биржи.Таким способом торгуется широкий спектр активов – от сырья до финансовых инструментов, таких как акции и деривативы. В отличие от традиционной биржевой торговли, этот рынок децентрализован и не имеет физического местоположения, потому что торговля идет исключительно через дилерские сети.

"Существенный рост остатков на внебиржевых счетах свидетельствует о значительной активности майнеров по продаже биткоинов. Исторически увеличение остатков на внебиржевых биткоин-счетах связано со снижением цен на биткоин", – отмечают в CryptoQuant.

В начале июня 2024 года биткоин-резервы майнинговых компаний достигли минимума за последние 14 лет. Резервы предприятий по добыче активов тогда составляли всего 50% от исторического максимума.

5 августа 2024 года биткоин резко упал на 17% в сутки и стоил ниже $50 000. Однако сейчас криптовалюта постепенно восстанавливается. По состоянию на 23 августа цена на биткоин колеблется около $61 000, восстановившись на 25% после резкого падения в начале месяца.