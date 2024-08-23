Баланс біткоїнів на позабіржових ринках досяг дворічного максимуму

Залишки на позабіржових біткоїн-рахунках майнерів з червня 2024 року зросли на 70%

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За останні три місяці залишки на позабіржових біткоїн-рахунках майнерів зросли більш ніж на 70% – з 215 000 BTC у червні до 368 000 BTC у серпні. Таких показників на балансі не було з червня 2022 року. Про це свідчать дані аналітичної платформи CryptoQuant.

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Майнери часто звертаються до позабіржових угод для продажу біткоїнів, прагнучи отримати кращі умови, ніж на біржах.

Довідка Позабіржова торгівля (OTC) – угода між двома зацікавленими сторонами без нагляду з боку біржі.



Таким способом торгується широкий спектр активів – від сировини до фінансових інструментів, як-от акції та деривативи. На відміну від традиційної біржової торгівлі, цей ринок децентралізований і не має фізичного місця розташування, бо торгівля йде виключно через дилерські мережі. Позабіржова торгівля (OTC) – угода між двома зацікавленими сторонами без нагляду з боку біржі.Таким способом торгується широкий спектр активів – від сировини до фінансових інструментів, як-от акції та деривативи. На відміну від традиційної біржової торгівлі, цей ринок децентралізований і не має фізичного місця розташування, бо торгівля йде виключно через дилерські мережі.

"Суттєве зростання залишків на позабіржових рахунках свідчить про значну активність майнерів щодо продажу біткоїнів. Історично збільшення залишків на позабіржових біткоїн-рахунках пов'язане зі зниженням цін на біткоїн", – зазначають у CryptoQuant.

На початку червня 2024 року біткоїн-резерви майнінгових компаній досягли мінімуму за останні 14 років. Резерви підприємств з видобутку активів тоді становили лише 50% від історичного максимуму.

5 серпня 2024 року біткоїн різко впав на 17% за добу і коштував нижче $50 000. Однак зараз криптовалюта поступово відновлюється. Станом на 23 серпня ціна на біткоїн коливається у межах $61 000, відновившись на 25% після різкого падіння на початку місяця.