Біткоїн опустився до чотиримісячного мінімуму: причини

Біткоїн (Фото: unsplash.com)

Ціна найбільшої у світі криптовалюти впала до $53 523, що є найнижчим показником із кінця лютого, повідомляє Reuters.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Біткоїн перебуває під тиском в останні місяці, його падіння прискорилося цього тижня після того, як перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом призвели до невизначеності щодо майбутнього Байдена як кандидата на президентських виборах.

"Що вражає в цьому падінні біткоїна, так це те, що воно відбувається в той момент, коли індекси американських акцій і глобальні індекси акцій знаходяться на рекордно високому рівні або близько до нього — кореляція між біткоїном і основними акціями руйнується", — сказав Антоні Тренчев, співзасновник криптоплатформи Nexo.

Падіння ціни також частково пояснюється занепокоєнням щодо великих рівнів продажу біткоїнів на неіснуючій біржі Mt.Gox, яка має намір розподілити активи у липні 2024 року, вкрадені під час злому 2014 року. Виплати будуть здійснюватися в біткоїнах і біткоїн-кеш, що потенційно може збільшити тиск продажу на обидва ринки.

Біткоїн успішно розпочав рік після запуску біржових фондів у США, піднявшись до рекордної позначки в $73 803,25 в середині березня, коли туди прийшли інвестори. Однак відтоді біткоїн втратив уже понад 21%.