Українці заробили $850 млн на криптовалюті у 2023 році

Криптоінвестори у всьому світі отримали загальний прибуток у $37,6 млрд минулого року

Фото: depositphotos.com

Україна посіла 12-е місце у глобальному рейтингу країн за розміром отриманого прибутку від інвестицій у криптоактиви у 2023 році. Прибуток інвесторів з України – $850 млн, зазначено у рейтингу Chainalysis, яка відстежує потоки криптовалют.

Україна обійшла у рейтингу Бразилію, Японію, Канаду, Францію, Польщу.

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Сполучені Штати з великим відривом лідирували за прибутками від криптовалют — $9,36 млрд за 2023 рік. Велика Британія посіла друге місце з прибутком від криптовалюти $1,39 млрд.

Джерело: Chainalysis

Загалом, за оцінками Chainalysis, у 2023 році всі криптоінвестори отримали загальний прибуток у розмірі $37,6 млрд.

Ця сума набагато менша, ніж прибуток у $159,7 млрд, отриманий у 2021 році.

У 2022 році інвестори у криптовалюті втратили $127,1 млрд.

Джерело: Chainalysis

"Для підтримки розвитку криптокомпаній, зацікавлених працювати на українському ринку, минулого року Мінцифра разом із представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи №10225-1. Його мета – створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їхнього оподаткування", – прокоментували результати рейтингу в Мінцифрі.

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