Украинцы заработали $850 млн на криптовалюте в 2023 году
Украина заняла 12-е место в глобальном рейтинге стран по размеру полученной прибыли от инвестиций в криптоактивы в 2023 году. Прибыль инвесторов из Украины – $850 млн, указано в рейтинге от Chainalysis, которая отслеживает потоки криптовалют.
Украина обошла в рейтинге Бразилию, Японию, Канаду, Францию, Польшу.
Соединенные Штаты с большим отрывом лидировали по прибылям от криптовалют, — $9,36 млрд за 2023 год. Великобритания заняла второе место с прибылью от криптовалюты в $1,39 млрд.
В целом, по оценкам Chainalysis, в 2023 году все криптоинвесторы получили общую прибыль в размере $37,6 млрд.
Эта сумма намного меньше, чем прибыль в $159,7 млрд, полученная в 2021 году.
В 2022 году инвесторы в криптовалюты потеряли $127,1 млрд.
"Для поддержки развития криптокомпаний, заинтересованных работать на украинском рынке, в прошлом году Минцифра вместе с представителями бизнеса разработала проект закона о виртуальных активах №10225-1. Его цель – создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить прозрачные правила их налогообложения", — прокомментировали результаты рейтинга в Минцифре.
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