Биткоин опустился до четырехмесячного минимума: причины

Биткоин (Фото: unsplash.com)

Цена крупнейшей в мире криптовалюты упала до $53 523, что является самым низким показателем с конца февраля, сообщает Reuters.

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Биткоин находится под давлением в последние месяцы, его падение ускорилось на этой неделе после того, как первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом привели к неопределенности будущего Байдена как кандидата на президентских выборах.

"Что поражает в этом падении биткоина, так это то, что оно происходит в тот момент, когда индексы американских акций и глобальные индексы акций находятся на рекордно высоком уровне или близко к нему – корреляция между биткоином и основными акциями разрушается", – сказал Антони Тренчев, соучредитель криптоплатформы Nexo.

Падение цены также частично объясняется обеспокоенностью крупных продаж биткоинов на несуществующей бирже Mt.Gox, которая намерена распределить активы в июле 2024 года, украденные во время взлома 2014 года. Выплаты будут производиться в биткоинах и биткоин-кеш, что потенциально может увеличить давление продаж на оба рынка.

Биткоин успешно начал год после запуска биржевых фондов в США, поднявшись до рекордной отметки в 73 803,25 доллара в середине марта, когда туда пришли инвесторы. Однако с тех пор биткоин потерял уже более 21%.