Біткоїн проходить "хрест смерті". Вночі ціна на BTC перевищила $62 500
Фото: Depositphotos

Після тривалого падіння в ніч проти 9 серпня курс біткоїна (BTC) тимчасово піднявся до $62 510 під час азійської торгової сесії. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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У п'ятницю ціни на криптовалюти в основному демонструють зростання. Зараз ціна на BTC коливається у межах $60 800, ефір (ETH)  – $2700, а BNB – $507.

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За добу зростання BTC становило 6,13%, а ETH – 10,7%.

Наразі біткоїн відновився приблизно на 25% після падіння до $49 800 і знаходиться на шляху до повернення до свого обмеженого діапазоном каналу і зони накопичення.

Водночас аналітик і засновник ITC Crypto Бенджамін Коуен написав у соцмережі Х, що біткоїн проходить "хрест смерті" – графічну модель, за якої короткострокова середня ковзна проходить нижче довгострокової (наприклад, 50-денна середня ковзна перетинає 200-денну). Він зауважив, що такі періоди у криптовалюти бувають щорічно.

Біткоїн проходить "хрест смерті". Вночі ціна на BTC перевищила $62 500
Фото: Бенджамін Коуен

На тлі зростання цін на криптоактиви обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку також збільшився. Показник перевищив $222 млн за добу, за даними CoinGlass.

  • 5 липня біткоїн опустився до чотиримісячного мінімуму після того, як перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом призвели до невизначеності щодо майбутнього Байдена як кандидата на президентських виборах.
  • 1 серпня біткоїн впав на $3000 через ескалацію на Близькому Сході.
  • 5 серпня повідомлялося про обвал на фінансових ринках. Японський індекс Nikkei впав на 13%, біткоїн – до рівня нижче $50 000.
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