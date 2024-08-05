Обвал на фінансових ринках. Японський індекс Nikkei впав на 13%, біткоїн – до $50 000

Слабка статистика зайнятості у США призвела до різкої корекції на фінансових ринках

Фото: EPA / KIMIMASA MAYAMA

Японський фондовий індекс Nikkei, куди входять акції 225 найбільших компаній країни, у понеділок впав більше ніж на 13%. Таким чином ринки реагують на погані липневі дані щодо зайнятості у США, вказує Reuters.

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Інвестори побоюються, що Сполученим Штатам може загрожувати рецесія і Федеральний резерв почне швидко знижувати ставки, щоб підтримати економіку.

"Ми підвищили 12-місячну оцінку ймовірності рецесії на 10 відсоткових пунктів до 25%", – йдеться в аналітичній довідці Goldman Sachs. Щоб не допустити цього, ФРС доведеться до кінця року тричі знизити базову ставку на 0,25 в.п. у вересні, листопаді та грудні, прогнозують аналітики банку.

Банк припускає, що серпневі дані щодо стану ринку праці у США будуть кращими, ніж у липні.

"Якщо ми помиляємося, і серпневий звіт про зайнятість буде таким самим слабким, як і липневий, то у вересні буде ймовірним зниження [ставки] на 50 базисних пунктів", – йдеться в записці Goldman Sachs.

Аналітики JPMorgan оцінюють шанс рецесії у 50% і прогнозують два пом'якшення ставки на 50 базисних пунктів у вересні й листопаді.

Reuters називає зниження індексу Nikkei "приголомшливим", такого не було з часів фінансової кризи 2011 року.

Падають і інші основні фондові індекси Азійсько-тихоокеанського регіону: шанхайський Shanghai Composite, гонконзький Hang Seng Index, корейський KOSPI, австралійський S&P/ASX 200.

Крім того, падіння перекинулося на криптовалюти.

Вартість біткоїна впала з $60 000 у неділю приблизно до $50 000 у понеділок вранці.

ОНОВЛЕНО о 9:35. Уточнено котирування біткоїна. Спочатку в новині було вказано зниження до $52 000, але воно виявилось ще сильнішим.