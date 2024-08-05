Обвал на финансовых рынках. Японский индекс Nikkei упал на 13%, биткоин – до $50 000

Слабая статистика занятости в США привела к резкой коррекции на финансовых рынках

Фото: EPA / KIMIMASA MAYAMA

Японский фондовый индекс Nikkei, включающий акции 225 крупнейших компаний страны, в понедельник упал более чем на 13%. Таким образом рынки реагируют на плохие июльские данные по занятости в США, указывает Reuters.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Инвесторы опасаются, что Соединенным Штатам может грозить рецессия, и Федеральный резерв начнет быстро снижать ставки, чтобы поддержать экономику.

"Мы повысили 12-месячную оценку вероятности рецессии на 10 процентных пунктов до 25%", – говорится в аналитической справке Goldman Sachs. Чтобы этого не допустить, ФРС придется до конца года трижды снизить базовую ставку на 0,25 п.п. в сентябре, ноябре и декабре, прогнозируют аналитики банка.

Банк предполагает, что августовские данные о состоянии рынка труда в США будут лучше, чем в июле.

"Если мы ошибаемся, и августовский отчет о занятости будет таким же слабым, как и июльский, то в сентябре будет вероятно снижение [ставки] на 50 базисных пунктов", — говорится в записке Goldman Sachs.

Аналитики JPMorgan оценивают шанс рецессии в 50% и прогнозируют два смягчения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и ноябре.

Reuters называет снижение индекса Nikkei "ошеломительным", такого не было со времен финансового кризиса 2011 года.

Падают и другие основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона: шанхайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index, корейский KOSPI, австралийский S&P/ASX 200.

Кроме того, падение перекинулось на криптовалюты.

Стоимость биткоина упала с $60 000 в воскресенье примерно до $50 000 в понедельник утром.

ОБНОВЛЕНО в 9:35. Уточнены котировки биткоина. Сначала в новости было указано снижение до $52 000, но оно оказалось еще сильнее.