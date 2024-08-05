Обвал на финансовых рынках. Японский индекс Nikkei упал на 13%, биткоин – до $50 000

Обвал на финансовых рынках. Японский индекс Nikkei упал на 13%, биткоин – до $50 000обновлено
Японский фондовый индекс Nikkei, включающий акции 225 крупнейших компаний страны, в понедельник упал более чем на 13%. Таким образом рынки реагируют на плохие июльские данные по занятости в США, указывает Reuters.
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Инвесторы опасаются, что Соединенным Штатам может грозить рецессия, и Федеральный резерв начнет быстро снижать ставки, чтобы поддержать экономику.
"Мы повысили 12-месячную оценку вероятности рецессии на 10 процентных пунктов до 25%", – говорится в аналитической справке Goldman Sachs. Чтобы этого не допустить, ФРС придется до конца года трижды снизить базовую ставку на 0,25 п.п. в сентябре, ноябре и декабре, прогнозируют аналитики банка.
Банк предполагает, что августовские данные о состоянии рынка труда в США будут лучше, чем в июле.
"Если мы ошибаемся, и августовский отчет о занятости будет таким же слабым, как и июльский, то в сентябре будет вероятно снижение [ставки] на 50 базисных пунктов", — говорится в записке Goldman Sachs.
Аналитики JPMorgan оценивают шанс рецессии в 50% и прогнозируют два смягчения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и ноябре.
Reuters называет снижение индекса Nikkei "ошеломительным", такого не было со времен финансового кризиса 2011 года.
Падают и другие основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона: шанхайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index, корейский KOSPI, австралийский S&P/ASX 200.
Кроме того, падение перекинулось на криптовалюты.
Стоимость биткоина упала с $60 000 в воскресенье примерно до $50 000 в понедельник утром.
ОБНОВЛЕНО в 9:35. Уточнены котировки биткоина. Сначала в новости было указано снижение до $52 000, но оно оказалось еще сильнее.
- 1 августа Федрезерв США сообщил, что может начать понижение базовой ставки в сентябре 2024 года. Она находится на самом высоком уровне за 23 года, и ФРС не пересматривал ее восемь заседаний подряд.
- Базовая ставка ФРС, также известная как ставка по федеральным фондам, является ставкой, согласно которой коммерческие банки кредитуют друг друга на краткосрочной основе. Она имеет решающее значение, поскольку влияет на многие другие процентные ставки в экономике, в частности на ставки по ипотечным кредитам, кредитным картам и бизнес-кредитам.