Федрезерв США сохранил ставку, но может начать ее понижение в сентябре
Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным бодам на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 31 июля.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Ставка находится на максимальном уровне за 23 года, и ФРС не пересматривает ее восьмое заседание подряд.
Но, как сказал глава ФРС Джером Пауэлл, уже в сентябре процентные ставки могут начать снижать.
"Вопрос в том, будет ли согласовываться вся совокупность данных, меняющиеся прогнозы и баланс рисков с ростом уверенности и поддержкой сильного рынка труда. Если ответ будет положительным, снижение базовой ставки может состояться уже на заседании в сентябре", — сказал он на брифинге для журналистов.
По его словам, данные об инфляции за второй квартал укрепили уверенность Федрезерва в том, что инфляция движется к целевым 2%.
Если инфляция будет держаться, а экономика останется сильной, Федрезерв может удерживать ставки на текущем уровне столько, сколько нужно. Пауэлл сказал, что он допускает вариант как нескольких понижений до конца года, так и вариант сохранения ставки без пересмотра.
"Если рынок труда вдруг ослабнет или инфляция замедлится быстрее прогнозируемого, мы готовы на это отреагировать", — добавил он.
- Потребительская инфляция в США (индекс PCE) замедлилась в июне до 2,5% год к году после 2,6% в мае.
Читайте также: Что сейчас больше всего разгоняет инфляцию