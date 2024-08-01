Федрезерв США сохранил ставку, но может начать ее понижение в сентябре

Джером Пауэлл не исключил, что США перейдут к снижению процентных ставок уже со следующего месяца

Джером Пауэлл (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным бодам на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 31 июля.

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Ставка находится на максимальном уровне за 23 года, и ФРС не пересматривает ее восьмое заседание подряд.

Но, как сказал глава ФРС Джером Пауэлл, уже в сентябре процентные ставки могут начать снижать.

"Вопрос в том, будет ли согласовываться вся совокупность данных, меняющиеся прогнозы и баланс рисков с ростом уверенности и поддержкой сильного рынка труда. Если ответ будет положительным, снижение базовой ставки может состояться уже на заседании в сентябре", — сказал он на брифинге для журналистов.

По его словам, данные об инфляции за второй квартал укрепили уверенность Федрезерва в том, что инфляция движется к целевым 2%.

Если инфляция будет держаться, а экономика останется сильной, Федрезерв может удерживать ставки на текущем уровне столько, сколько нужно. Пауэлл сказал, что он допускает вариант как нескольких понижений до конца года, так и вариант сохранения ставки без пересмотра.

"Если рынок труда вдруг ослабнет или инфляция замедлится быстрее прогнозируемого, мы готовы на это отреагировать", — добавил он.

Базовая ставка ФРС, также известная как ставка по федеральным фондам, является ставкой, согласно которой коммерческие банки кредитуют друг друга на краткосрочной основе. Она имеет решающее значение, поскольку влияет на многие другие процентные ставки в экономике, в том числе на ставки по ипотечным кредитам, кредитным картам и бизнес-кредитам.

Потребительская инфляция в США (индекс PCE) замедлилась в июне до 2,5% год к году после 2,6% в мае.

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