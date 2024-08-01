Федрезерв США зберіг ставку, але може почати її зниження у вересні

Джером Павелл не виключив, що США перейдуть до зниження відсоткових ставок уже з наступного місяця

Джером Павелл (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Федеральна резервна система США зберегла відсоткову ставку за федеральними бодами на рівні 5,25-5,5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання 31 липня.

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Ставка перебуває на найвищому рівні за 23 роки, і ФРС не переглядає її восьме засідання поспіль.

Але, як сказав голова ФРС Джером Павелл, уже в вересні процентні ставки можуть почати знижувати.

"Питання в тому, чи узгоджуватиметься вся сукупність даних, мінливі прогнози та баланс ризиків зі зростанням впевненості й підтримкою сильного ринку праці. Якщо відповідь буде позитивною, зниження базової ставки може відбутися вже на засіданні у вересні", – сказав він на брифінгу для журналістів.

З його слів, дані про інфляцію за другий квартал зміцнили впевненість Федрезерву в тому, що інфляція рухається до цільових 2%.

Якщо інфляція триматиметься, а економіка залишатиметься сильною, Федрезерв може утримувати ставки на поточному рівні стільки, скільки потрібно. Павелл сказав, що він допускає варіант як кількох знижень до кінця року, так і збереження ставки без перегляду.

"Якщо ринок праці раптом ослабне або інфляція сповільниться швидше, ніж прогнозується, ми готові на це відреагувати", – додав він.

Базова ставка ФРС, також відома як ставка за федеральними фондами, є ставкою, за якою комерційні банки кредитують один одного на короткостроковій основі. Вона має вирішальне значення, оскільки впливає на багато інших процентних ставок в економіці, зокрема на ставки за іпотечними кредитами, кредитними картками та бізнес-кредитами.

Споживча інфляція у США (індекс PCE) сповільнилася у червні до 2,5% рік до року після 2,6% у травні.

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