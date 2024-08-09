Биткоин проходит "крест смерти". Ночью цена на BTC превысила $62 500
После продолжительного падения в ночь на 9 августа курс биткоина (BTC) временно поднялся до $62 510 во время азиатской торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
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В пятницу цены на криптовалюты в основном демонстрируют рост. Сейчас цена на BTC колеблется в пределах $60 800, эфир (ETH) – $2700, а BNB – $507.
За сутки рост BTC составил 6,13%, а ETH – 10,7%.
В настоящее время биткоин восстановился примерно на 25% после падения до $49 800 и находится на пути к возвращению в свой ограниченный диапазон канала и зону накопления.
В то же время аналитик и основатель ITC Crypto Бенджамин Коуэн написал в соцсети Х, что биткоин проходит "крест смерти" – графическую модель, при которой краткосрочная средняя скользящая проходит ниже долгосрочной (например, 50-дневная средняя скользящая пересекает 200-дневную). Он отметил, что такие периоды у криптовалют бывают ежегодно.
На фоне роста цен на криптоактивы объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынке также увеличился. Показатель превысил $222 млн в сутки, по данным CoinGlass.
- 5 июля биткоин опустился до четырехмесячного минимума после того, как первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом привели к неопределенности будущего Байдена как кандидата на президентских выборах.
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- 5 августа сообщалось об обвале на финансовых рынках. Японский индекс Nikkei упал на 13%, биткоин – до уровня ниже $50 000.