Биткоин упал на $3000 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном и Израилем негативно отразился на цене самой распространенной в мире криптовалюты

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В четверг, 1 августа, курс биткоина в моменте падал до $63 500 из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности из-за конфликта между Ираном и Израилем. Об этом пишет Bitcoin Magazine.

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В последние часы крупные инвесторы активно покупают монеты "на падении". В результате биткоин уже частично восстановил свои позиции до более чем $64 000.

"Однако на рынке сохраняется значительная неопределенность", – отмечает издание.

Геополитические факторы уже не в первый раз негативно влияют на краткосрочную динамику курса цифрового актива.

14 апреля этого года Иран совершил вооруженную атаку на Израиль. Тогда падение курса биткоина было еще сильнее, а цифровой актив временно снижался до $62 000.

В начале июля стоимость биткоина упала до четырехмесячного минимума и составила $53 523. Тогда на курс самой распространенной в мире криптовалюты повлияли дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Падение цены также частично объяснялось беспокойством по поводу больших уровней продажи биткоинов на несуществующей бирже Mt.Gox.