Стоимость биткоина впервые превысила $70 000
Фото: depositphotos.com

В понедельник, 11 марта, стоимость биткоина впервые превысила $70 000. За последние сутки он подорожал более чем на 2%, свидетельствуют данные CoinGecko.

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На момент написания этого материала биткоин торговался дороже $70 700.

Стоимость биткоина впервые превысила $70 000

Остальные активы из первой десятки по капитализации демонстрируют разнонаправленное движение. Ethereum за последние сутки подорожал меньше биткоина, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже несколько упали.

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