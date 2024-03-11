Стоимость биткоина впервые превысила $70 000
В понедельник, 11 марта, стоимость биткоина впервые превысила $70 000. За последние сутки он подорожал более чем на 2%, свидетельствуют данные CoinGecko.
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На момент написания этого материала биткоин торговался дороже $70 700.
Остальные активы из первой десятки по капитализации демонстрируют разнонаправленное движение. Ethereum за последние сутки подорожал меньше биткоина, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже несколько упали.
- Основная причина рекордных цен на биткоин – решение американской комиссии по ценным бумагам SEC разрешить торги биткоиновых индексных фондов.
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