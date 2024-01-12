Біткоїн-ETF стартували успішно: обсяг торгів за перший день сягнув $4,6 млрд

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Обсяг біржової торгівлі спотовими біткоїн-фондами (ETF) у перший день сягнули $4,6 млрд, пишуть Reuters і Bloomberg.

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"Це, напевно, найбільший стрибок в історії ETF у перший день. З якого боку не подивитися, це перевищило очікування", – сказав старший аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

У четвер, 11 січня, після дозволу Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США почалися торги 11 спотовими біткоїн-ETF, зокрема таких компаній, як BlackRock, Grayscale й ARK 21Shares.

Окремі учасники ринку попереджають, що ейфорія довкола біткоїн-ETF може виявитися передчасною. Більшість традиційних інвесторів все ще вважають криптовалюти ризикованими й пам'ятають про скандали, такі як крах криптовалютної біржі FTX у 2022 році. Наприклад, в інвестиційній компанії Vanguard кажуть, що не збираються запускати власні криптоінвестиційні продукти.

Goldman Sachs також каже, що криптовалютам не місце в інвестиційному портфелі. "Якщо подумати – яку цінність має щось на кшталт біткоїна? Ми не думаємо, що це той клас активів, у який варто інвестувати", – сказала директорка з інвестицій компанії Шармін Моссавар-Рахмані.