Биткоин-ETF стартовали успешно: объем торгов за первый день достиг $4,6 млрд

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Объем биржевой торговли спотовыми биткоин-фондами (ETF) в первый день составил $4,6 млрд, пишут Reuters и Bloomberg.

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"Это, наверное, самый большой скачок в истории ETF в первый день. С какой стороны ни посмотреть, это превысило ожидание", — сказал старший аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.



В четверг, 11 января, после разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США начались торги 11 спотовыми биткоин-ETF, в том числе таких компаний, как BlackRock, Grayscale и ARK 21Shares.

Отдельные участники рынка предупреждают, что эйфория вокруг биткоин-ETF может оказаться преждевременной. Большинство традиционных инвесторов все еще считают криптовалюты рискованными и помнят о скандалах, таких как крах криптовалютной биржи FTX в 2022 году. К примеру, в инвестиционной компании Vanguard говорят, что не собираются запускать собственные криптоинвестиционные продукты.

Goldman Sachs также говорит, что криптовалютам не место в инвестиционном портфеле. "Если подумать – какую ценность имеет что-то вроде биткоина? Мы не считаем, что это тот класс активов, в который стоит инвестировать", — сказала директор по инвестициям компании Шармин Моссавар-Рахмани.