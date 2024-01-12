Биткоин-ETF стартовали успешно: объем торгов за первый день достиг $4,6 млрд
Объем биржевой торговли спотовыми биткоин-фондами (ETF) в первый день составил $4,6 млрд, пишут Reuters и Bloomberg.
В четверг, 11 января, после разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США начались торги 11 спотовыми биткоин-ETF, в том числе таких компаний, как BlackRock, Grayscale и ARK 21Shares.
Отдельные участники рынка предупреждают, что эйфория вокруг биткоин-ETF может оказаться преждевременной. Большинство традиционных инвесторов все еще считают криптовалюты рискованными и помнят о скандалах, таких как крах криптовалютной биржи FTX в 2022 году. К примеру, в инвестиционной компании Vanguard говорят, что не собираются запускать собственные криптоинвестиционные продукты.
Goldman Sachs также говорит, что криптовалютам не место в инвестиционном портфеле. "Если подумать – какую ценность имеет что-то вроде биткоина? Мы не считаем, что это тот класс активов, в который стоит инвестировать", — сказала директор по инвестициям компании Шармин Моссавар-Рахмани.
- 10 января 2024 года SEC разрешила открыть спотовые биржевые фонды на базе биткоина, которые позволят традиционным инвесторам вкладываться в криптовалюту без прямого владения ею.
- Криптовалюты имеют высокую волатильность и могут как резко дорожать, так и стремительно дешеветь. К примеру, в августе 2023 года они за одну ночь обвалились на 10% и более после публикации в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS). Среди них – даже сын главы Европейского центробанка Кристин Лагард.