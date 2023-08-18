Основные криптовалюты ночью внезапно упали на 10%

Основные криптовалюты, среди которых биткоин (BTC), эфириум (ETH), XRP и другие, ночью 18 августа одновременно обвалились на 10% и более, свидетельствуют данные торгов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



Цена биткоина временно даже опускалась ниже $26 000, указывает Bloomberg . Ночное падение стоимости этой криптовалюты стало самым большим с ноября 2022 года.

Одной из причин внезапного обвала крипторынка стала публикация в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.

Несмотря на падение стоимость BTC остается намного выше, чем в начале года, когда она стоила $16 500.

Обвал биткоина был тем более неожиданным, поскольку за последние три месяца его волатильность была минимальной за последние семь лет.

Читайте также: Украинцы собирают, россияне воруют. Как криптовалюты стали ключевыми в войне – Cointelegraph