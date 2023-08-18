Основні криптовалюти вночі раптово упали на 10%

Основні криптовалюти, серед яких біткоїн (BTC), етереум (ETH), XRP та інші, уночі 18 серпня одночасно обвалилися на 10% і більше, свідчать дані торгів.

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Ціна біткойна тимчасово навіть опускалася нижче $26 000, зазначає Bloomberg. Нічне падіння вартості цієї криптовалюти стало найбільшим з листопада 2022 року.

Однією з причин раптового обвалу крипторинку стала публікація у Wall Street Journal про те, що SpaceX Ілона Маска скоротила свої запаси біткоїна на $373 млн, які компанія придбала у 2021-2022 роках.

Попри падіння вартість BTC залишається набагато вищою, ніж на початку року, коли він коштував $16 500.

Обвал біткоїна був тим більше несподіваним, оскільки протягом останніх трьох місяців його волатильність була мінімальною за останні сім років.

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