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У понеділок, 11 березня, вартість біткоїна вперше перевищила $70 000. За останню добу він подорожчав більше ніж на 2%, свідчать дані CoinGecko.

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На момент написання цього матеріалу біткоїн торгувався дорожче $70 700.

Інші активи з першої десятки за капіталізацією демонструють різнонаправлений рух. Ethereum за останню добу подорожчав менше, ніж біткоїн, тоді як XRP (Ripple), ADA (Cardano) та DOGE (Dogecoin) навіть дещо впали.

Основна причина рекордних цін на біткоїн – рішення американської комісії з цінних паперів SEC дозволити торги біткоїнових індексних фондів.

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