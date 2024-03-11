Вартість біткоїна вперше перевищила $70 000
У понеділок, 11 березня, вартість біткоїна вперше перевищила $70 000. За останню добу він подорожчав більше ніж на 2%, свідчать дані CoinGecko.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
На момент написання цього матеріалу біткоїн торгувався дорожче $70 700.
Інші активи з першої десятки за капіталізацією демонструють різнонаправлений рух. Ethereum за останню добу подорожчав менше, ніж біткоїн, тоді як XRP (Ripple), ADA (Cardano) та DOGE (Dogecoin) навіть дещо впали.
- Основна причина рекордних цін на біткоїн – рішення американської комісії з цінних паперів SEC дозволити торги біткоїнових індексних фондів.
Читайте також: Депутати-мільйонери. Хто з українських посадовців має мільйони у криптовалюті – інфографіка