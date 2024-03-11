Вартість біткоїна вперше перевищила $70 000
Фото: depositphotos.com

У понеділок, 11 березня, вартість біткоїна вперше перевищила $70 000. За останню добу він подорожчав більше ніж на 2%, свідчать дані CoinGecko.

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На момент написання цього матеріалу біткоїн торгувався дорожче $70 700.

Вартість біткоїна вперше перевищила $70 000

Інші активи з першої десятки за капіталізацією демонструють різнонаправлений рух. Ethereum за останню добу подорожчав менше, ніж біткоїн, тоді як XRP (Ripple), ADA (Cardano) та DOGE (Dogecoin) навіть дещо впали.

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