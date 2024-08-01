Біткоїн впав на $3000 через ескалацію на Близькому Сході
У четвер, 1 серпня, курс біткоїна у моменті падав до $63 500 через загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема через конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Про це пише Bitcoin Magazine.
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Протягом останніх годин великі інвестори активно купують монети "на падінні". Внаслідок цього біткоїн вже частково відновив свої позиції до понад $64 000.
"Проте на ринку зберігається значна невизначеність", – зазначає видання.
Геополітичні чинники вже не вперше негативно впливають на короткострокову динаміку курсу цифрового активу.
14 квітня цього року Іран здійснив збройну атаку на Ізраїль. Тоді падіння курсу біткоїна було ще сильнішим, а цифровий актив тимчасово знижувався до $62 000.
На початку липня вартість біткоїна впала до чотиримісячного мінімуму і становила $53 523. Тоді на курс найпоширенішої у світі криптовалюти вплинули дебати між на той момент кандидатами у президенти США Джо Байденом і Дональдом Трампом.
Падіння ціни також частково пояснювалося занепокоєнням щодо великих рівнів продажу біткоїнів на неіснуючій біржі Mt.Gox.
- Криптоінвестори у всьому світі отримали загальний прибуток у $37,6 млрд 2023 року.
- Біткоїн успішно розпочав 2024 рік після запуску біржових фондів у США, піднявшись до рекордної позначки в $73 803,25 в середині березня.