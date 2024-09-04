Біткоїн впав нижче $56 000. Ціни на інші криптовалюти також знизились
У середу, 4 вересня, вартість біткоїна (ВТС) впала до $55 594, Ethereum — до $2306. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $56 770, Ethereum — $2400. За добу біткоїн впав на 3,86%, Ethereum — на 4,44%.
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Найбільше зменшились ціни на Solana, Ethereum і BNB.
На тлі зниження цін криптоактивів збільшився обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Добовий показник становив $197,58 млн.
- 1 серпня курс біткоїна у моменті падав до $63 500 через загострення ситуації на Близькому Сході.
- Після тривалого падіння в ніч проти 9 серпня курс біткоїна тимчасово піднявся до $62 510 під час азійської торгової сесії.
- 23 серпня стало відомо, що баланс біткоїнів на позабіржових ринках досяг дворічного максимуму.