Биткоин резко вырос до $72 400 из-за ожиданий победы Трампа на выборах

Фото: Erik S. Lesser/EPA

Биткоин впервые с апреля превысил отметку в $72 000 из-за спекуляций о возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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В течении сегодняшней торговой сессии биткоин подорожал на 5,3% и торговался на отметке $72 400 по состоянию на 19:00 по киевскому времени.

Биткоин рассматривается как "валюта Трампа" из-за того, что кандидат в президенты от Республиканской партии активно использует цифровые активы в своей предвыборной кампании, отмечают в агентстве. Трамп лидирует на рынках прогнозов, в то время как опросы показывают практическое равенство с кандидатом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис.

Трамп пообещал сделать США криптостолицей планеты. Харрис приняла более взвешенный подход, пообещав поддержать нормативную базу для отрасли.

Трамп также сказал, что попросит миллиардера Илона Маска — крупного спонсора его кампании — возглавить процесс сокращения государственных расходов. Этому уже дали название — Департамент эффективности правительства, или DOGE, что является отсылкой к токену Dogecoin, которую запустил Маск.

Трейдеры ожидают, что биткоин достигнет пика в $80 000 к концу ноября независимо от того, кто победит на выборах из-за притока средств в спотовые биткоин-ETF — только $3,6 млрд в октябре.

С начала 2024 года биткоин подорожал уже на 71%. Абсолютный рекорд цены биткоина – $73 798, зафиксированный в марте.

Источник: Binance