Bitcoin обновил рекорд, акции США растут: реакция рынка на вероятную победу Трампа

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Цена биткоина достигла рекордного уровня на фоне предварительных результатов выборов президента США, свидетельствующих о лидерстве Дональда Трампа. По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, стоимость биткоина выросла на 9,2% и достигла $74,866 по состоянию на 8:50 по киевскому времени.

Предыдущий максимум биткоин установил 14 марта 2024 года, когда его цена поднялась до $73,777. Курс криптовалюты рос с приближением выборов в США, в частности из-за поддержки криптобизнеса, которую Дональд Трамп выразил в своей предвыборной кампании. В мае команда Трампа начала официально принимать пожертвования в криптовалюте для финансирования избирательной кампании.

Криптовалюта стала частью пиар-кампании Трампа. В сентябре FOX Business, поддерживающий республиканцев, выпустил сюжет, где Трамп угощает своих поклонников бургерами, платя за покупку криптовалютой.

К тому же 31 октября Трамп поздравил сообщество биткоина с 16-й годовщиной выхода технического документа, описывающего концепцию криптовалюты. Его консультантом выступает Дэвид Бейли, владелец и главный редактор одного из старейших онлайн-изданий о криптовалютах, Bitcoin Magazine.

Между тем, кандидат от Демократической партии Камала Харрис не акцентировала на поддержке криптовалютного рынка в своей кампании. Более того, действующую администрацию США в криптосообществе воспринимают негативно из-за многочисленных санкций и судебных исков со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным Reuters, фьючерсы на американские акции и курс доллара также выросли в среду, поскольку рынки тоже надеются на возможную победу Трампа. Доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,471%, а 2-летних – до 4,291%.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq прибавили по 1,3% благодаря надеждам на снижение налогов на прибыль и ослабление корпоративного регулирования, обещанного Трампом. В то же время европейские рынки показали меньший энтузиазм: фьючерсы на EUROSTOXX 50 снизились на 0,7%, немецкий DAX – на 0,5%, а FTSE остался стабильным.