Каждый пятый украинец считает, что обеспечивать свою жизнь в старости нужно самостоятельно. Почему не стоит надеяться на государство?

Ситуацию с пенсиями в Украине можно описать двумя цифрами. Первая – в 2021 году средняя пенсия составит примерно 3500 грн. Вторая – только каждый пятый украинец считает, что государство не способно обеспечить достойную жизнь граждан в старости.

Споры вокруг введения обязательных пенсионных накоплений в Украине продолжаются уже 17 лет. Но далеко не все украинцы поддерживают эту реформу.

Почему? И правильно ли ставить знак равенства между пенсиями и государственным бюджетом?

Недоверие, скепсис и обещания политиков

68,5% украинцев считают, что жизнь на пенсии должно обеспечивать государство, и только 18,8%, что накапливать на пенсию нужно самостоятельно, свидетельствуют данные недавнего опроса аналитического центра CASE-Ukraine.

Результаты исследования объяснимы: пенсии уже не первое десятилетие выступают одним из главных объектов предвыборной агитации политиков. Люди годами слышат, что государство гарантирует им некую "достойную пенсию" и считают это нормой, говорит исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

"Это можно сравнить с ситуацией до 2014 года, когда власти заявляли, что правительство и НБУ гарантируют фиксированный курс доллара 8 грн/$, – напоминает он. – Люди в это верили, принимали какие-то решения и периодически прогорали".

Парадоксально, но скепсис населения по поводу пенсионных накоплений можно объяснить общим недоверием, как к государству, так и к доступным финансовым инструментам, которые могли бы помочь с самостоятельной подготовкой к жизни в старости, отмечала в интервью LIGA.net директор Института демографии им. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Низкие текущие доходы – людям не из чего откладывать, поскольку почти все тратится на потребление", – полагает она.

Накапливают все

Как изменить ментальность украинцев при подготовке к старости?

Первый элемент – риторика государства: властям пора официально признать, что в Украине нет эффективной солидарной системы, поэтому украинцы должны сами накапливать на жизнь после ухода на пенсию, считает Боярчук из CASE.

"К сожалению, ситуация в политике слишком нестабильна и даже если сейчас появятся люди с прогрессивной позицией, нельзя исключать, что через несколько лет мы услышим новые обещания политиков "сделать пенсию по 500 евро", – отмечает он. – Поэтому, к сожалению, самый вероятный сценарий, после которого пенсионная ментальность в Украине должна измениться – это какое-то катастрофическое событие в пенсионной системе, опять-таки по аналогии с курсом до 2014 года".

Второе – образовательные инициативы. "Люди, которые осознают важность пенсионных накоплений, понимают, что государство уже не способно обеспечить всех пожилых граждан, – говорит глава совета фонда "Взаимопомощь" Ольга Бондаренко. – С остальными нужно проводить разъяснительную работу и доносить эту мысль".

Бондаренко и Боярчук отмечают, что солидарные пенсии, которые сейчас выплачивает государство, смогут обеспечить гражданам только некую минимальную выплату. Остальное – зависит от частных накоплений, которые формирует для себя каждый человек в зависимости от доходов.

Таким образом к первому – солидарному – уровню пенсионной системы должны добавиться еще два накопительных: обязательный и добровольный.

"Первый уровень – прожиточный минимум, скажем 2500 грн, все остальное – человек сам себе накапливает, причем государство обязывает его это делать, – поясняет Бондаренко из фонда Взаимопомощь. – Это такой новый "социальный договор".

Накопительных пенсий пока нет

Пока ситуация с пенсионным обеспечением в Украине с каждым годом ухудшается. В 2021 году Пенсионный фонд ожидает, что ему не хватит на выплаты 26 млрд грн – это сумма недопоступлений от Единого социального взноса, ключевого сбора с работающих граждан, за счет которого финансируются пенсии.

Положение могла бы улучшить модель при которой пенсии формируются из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной.

Согласно подсчетам Минсоцполитики, средний размер пенсии на базе двух систем мог бы составить 6700 грн, рассказывала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Если человек работает начиная от 25 до 60 лет, получает, примерно, 15 000 заработной платы и оплачивает 2% взносов в накопительную систему, на его счет ежемесячно будет начисляться по 300 грн. Дополнительно 300 грн или 2% взносов оплачивает работодатель. При этом, если доходность в среднем будет на 3% выше инфляции, к моменту выхода человека на пенсию, на счету получится более 400 000 грн", – сообщила министр.

Примерный расчет Министерства показывает, что средняя дополнительная пенсия за счет накоплений составит 3117 грн при условии 15-летних выплат. Нынешний размер средней пенсии в солидарной системе – 3500 грн.

Однако перспективы введения в Украине накопительных пенсий по-прежнему туманны. Соответствующий законопроект №2683 был зарегистрирован в Верховной Раде еще в прошлом году, однако законодатели до сих пор не пришли к единому мнению по какой модели должен работать второй уровень пенсионной системы.

Недавно к работе над реформой подключился еще один центр влияния (помимо Минсоцполитики и профильного комитета Рады, которые так и не смогли прийти к единому мнению) – Офис простых решений и результатов во главе с Михеилом Саакашвили. Орган готовит альтернативный законопроект. Когда его представят депутатам – неизвестно.

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.