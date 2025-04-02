Перерасчет пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля 2025: кто и когда получит надбавку

Кто может получить надбавку к пенсии и нужно ли писать заявление

Пересчет пенсии 2025 года / Фото: Pixabay

Индексация пенсий для работающих пенсионеров 2025 года: что надо знать

Пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на перерасчет пенсии, что учтет новый наработанный стаж работы. Такая норма обеспечивается Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Перерасчет пенсии производится каждый год 1 апреля. Как сообщает профессиональное издание "На пенсии", в 2025 году внесены изменения в порядок предоставления отчетности об уплате единого взноса в Пенсионный Фонд Украины. Напомним, ранее отчетность подавалась ежеквартально, поэтому перерасчет пенсии получали только в июне с доплатой за май и апрель.

Кому перечислят пенсии с 1 апреля 2025 года

Перерасчет пенсии предусмотрен для пенсионеров, что продолжали работать, и по состоянию на 1 марта прошло не менее двух лет после назначения или последнего перерасчета пенсии. Если за это время пенсионер наработал стаж 24 месяца, пенсия будет перечислена с учетом этого стажа.

В Пенсионном фонде отмечают, если пенсионер получал заработную плату меньше, чем та, по которой производился расчет пенсии, подавать ее в пересчет нецелесообразно. То есть пенсионеру это будет невыгодно. Если заработная плата выше, тогда она учитывается при индексации.

Если по состоянию на 1 марта уже прошло два года после последнего перерасчета или назначения пенсии, а пенсионер еще не наработал дополнительный стаж 24 месяца, то перерасчет будет осуществляться без учета стажа.

Пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд позже, когда будет иметь 24 месяца стажа, или же он будет учтен автоматически в следующий перерасчет 1 апреля 2026 года.

Кто должен написать заявление, чтобы получить надбавку

С 2018 года перерасчет пенсий производится автоматически, поэтому подавать заявления о перерасчете не нужно.

Однако при условии, что пенсионер имел меньше 24 месяцев дополнительного стажа по состоянию на 1 марта 2025 года, и в течение года получил уже полные 24, то можно подать заявление на перерасчет самостоятельно, обратившись в Пенсионный фонд Украины.

Тогда перерасчет будет произведен позже, а пенсионер не потеряет доплату к пенсии в течение нескольких месяцев. Если пенсионер не подаст это заявление, то перерасчет будет произведен автоматически 1 апреля следующего года.

Когда можно получить повышенную пенсию

Каждый пенсионер, которій на 1 марта 2025 года имел дополнительный наработанный стаж 24 месяца, сможет получить повышение пенсии после пересчета.

В марте 2025 года уже была предоставлена отчетность за январь, поэтому ожидается, что перерасчет будет произведен вовремя, и пенсии за апрель следует ожидать уже с надбавкой.