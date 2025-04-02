Перерахунок пенсії з 1 квітня 2025 року пенсіонерам, які працюють: хто і коли отримає надбавку

Хто може отримати надбавку до пенсії та чи потрібно писати заяву

Перерахунок пенсії 2025 / Фото: Pixabay

Індексація пенсій 2025 для пенсіонерів, які працюють: що треба знати

Пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок пенсії, що врахує новий напрацьований стаж роботи. Така норма забезпечується Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Перерахунок пенсії відбувається щороку 1 квітня. Як повідомляє фахове видання "На пенсії", у 2025 році внесено зміни до порядку надання звітності про сплату єдиного внеску до Пенсійного Фонду України. Нагадаємо, раніше звітність подавалася щоквартально, тому перерахунок пенсії отримували лише в червні з доплатою за травень та квітень.

Кому перерахують пенсії з 1 квітня 2025 року

Перерахунок пенсії передбачений для пенсіонерів, що продовжували працювати, і станом на 1 березня пройшло не менше двох років після призначення або останнього перерахунку пенсії. Якщо за цей час пенсіонер напрацював стаж 24 місяці, пенсія буде перерахована з урахуванням цього стажу.

У Пенсійному фонді зазначають, якщо пенсіонер отримував заробітну плату меншу, ніж та, з якої виконувався розрахунок пенсії, подавати її до перерахунку недоцільно. Тобто пенсіонеру це буде невигідно. Якщо ж заробітна плата вища, тоді вона враховується під час індексації.

Якщо станом на 1 березня вже пройшло два роки з останнього перерахунку або призначення пенсії, а пенсіонер ще не напрацював додатковий стаж 24 місяці, то перерахунок здійснюватиметься без урахування стажу.

Пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду пізніше, коли матиме 24 місяці стажу, або ж він буде врахований автоматично в наступний перерахунок 1 квітня 2026 року.

Хто має написати заяву, щоб отримати надбавку

З 2018 року перерахунок пенсій здійснюється автоматично, тому подавати заяви про перерахунок не потрібно.

Проте за умови, що пенсіонер мав менше, ніж 24 місяці додаткового стажу станом на 1 березня 2025 року, і протягом року отримав вже повні 24, то можна подати заяву на перерахунок самостійно, звернувшись до Пенсійного фонду України.

Тоді перерахунок буде здійснений пізніше, а пенсіонер не втратить доплату до пенсії протягом кількох місяців. Якщо ж пенсіонер не подасть цієї заяви, то перерахунок буде здійснений автоматично 1 квітня наступного року.

Коли можна отримати підвищену пенсію

Кожен пенсіонер, що на 1 березня 2025 року мав додатковий напрацьований стаж 24 місяці, зможе отримати підвищення пенсії після перерахунку.

Цього року в березні вже була подана звітність за січень, тож очікується, що перерахунок буде зроблений вчасно, і пенсії за квітень слід очікувати вже з надбавкою.