Несмотря на не самые высокие проценты в государственных банках на вклады по депозитам, большую часть денег украинцы держат именно там. Основной причиной называется – "не хотят заморачиваться".

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По данным Нацбанка, общий депозитный портфель по всей банковской системе за октябрь вырос на 7,4 млрд грн (0,6%) и составляет 1,17 трлн грн. Средняя депозитная ставка для гривни – 12,4% годовых.

Сейчас наиболее выгодные процентные ставки в гривне, согласно анализу LIGA.net, предлагают:

КредитВест Банк семьи гражданина Турции Али Алтынбаша. Разместить большие суммы денег на длительный срок здесь можно под 18%. Но в целом, в зависимости от условий и срока депозита, ставки стартуют от 8%.

семьи гражданина Турции Али Алтынбаша. Разместить большие суммы денег на длительный срок здесь можно под 18%. Но в целом, в зависимости от условий и срока депозита, ставки стартуют от 8%. Глобус Банк Елены Сильнягиной. Базовые ставки до 17% с возможностью увеличения до +1% при условии большой суммы депозита или программы лояльности.

Елены Сильнягиной. Базовые ставки до 17% с возможностью увеличения до +1% при условии большой суммы депозита или программы лояльности. Банк Альянс Александра Сосиса. Есть возможность разместить депозит под 16%. Однако такой депозит имеет ограниченные возможности пополнения и снятия. Минимальные ставки по вкладам в банке – 10,4%.

Александра Сосиса. Есть возможность разместить депозит под 16%. Однако такой депозит имеет ограниченные возможности пополнения и снятия. Минимальные ставки по вкладам в банке – 10,4%. Ощадбанк (государственный). Ставки до 14,5% на стандартных условиях. Это одно из лучших предложений среди государственных банков.

(государственный). Ставки до 14,5% на стандартных условиях. Это одно из лучших предложений среди государственных банков. Кредобанк польского госбанка PKO. Ставка 14% для вклада "Правильный выбор". Особенность – отсутствие досрочного снятия.

"Удерживая ставки на вклады на уровне 5 самых выгодных на банковском рынке и внедряя новые продукты, Кредобанк активно пытается наращивать и привлекать депозиты клиентов", – говорит в комментарии LIGA.net директор департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Александр Супрунович.

Такая тактика Кредобанка принесла свои результаты. По сравнению с декабрем 2023 года депозитный портфель в национальной валюте вырос здесь на 15%. По состоянию на октябрь 2024 года он составил 4 млрд грн.