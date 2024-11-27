Попри не найвищі відсотки у державних банках на вклади за депозитами більшу частину грошей українці тримають саме там. Основною причиною називається – "не хочуть заморочуватися".

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За даними Нацбанку, загальний депозитний портфель за всією банківською системою протягом жовтня зріс на 7,4 млрд грн (0,6%) і складає 1,17 трлн грн. Середня депозитна ставка для гривні – 12,4% річних.

На сьогодні найбільш вигідні процентні ставки у гривні, згідно з аналізом LIGA.net, пропонують:

КредитВест Банк сім’ї громадянина Туреччини Алі Алтинбаша. Розмістити великі суми грошей на тривалий термін тут можна під 18%. Але загалом, залежно від умов і терміну депозиту, ставки стартують від 8%.

сім’ї громадянина Туреччини Алі Алтинбаша. Розмістити великі суми грошей на тривалий термін тут можна під 18%. Але загалом, залежно від умов і терміну депозиту, ставки стартують від 8%. Глобус Банк Олени Сильнягіної. Базові ставки до 17% з можливістю збільшення до +1% за умови великої суми депозиту або програми лояльності.

Олени Сильнягіної. Базові ставки до 17% з можливістю збільшення до +1% за умови великої суми депозиту або програми лояльності. Банк Альянс Олександра Сосіса. Є можливість розмістити депозит під 16%. Однак, такий депозит має обмежені можливості поповнення та зняття. Мінімальні ставки за вкладами в банку – 10,4%.

Олександра Сосіса. Є можливість розмістити депозит під 16%. Однак, такий депозит має обмежені можливості поповнення та зняття. Мінімальні ставки за вкладами в банку – 10,4%. Ощадбанк (державний).Ставки до 14,5% на стандартних умовах. Це одна з кращих пропозицій серед державних банків.

(державний).Ставки до 14,5% на стандартних умовах. Це одна з кращих пропозицій серед державних банків. Кредобанк польського держбанку PKO. Ставка 14% для вкладу "Правильний вибір". Особливість – відсутність дострокового зняття.

"Тримаючи ставки на вклади на рівні 5 найвигідніших на банківському ринку та впроваджуючи нові продукти, Кредобанк активно намагається нарощувати й залучати депозити клієнтів", – каже в коментарі LIGA.net директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Олександр Супрунович.

Така тактика Кредобанку дала свої результати. В порівнянні з груднем 2023 року депозитний портфель у національній валюті зріс тут на 15%. Станом на жовтень 2024 року він становив 4 млрд грн.