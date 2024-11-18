Українці поклали в банки 7 млрд грн за місяць: Як змінились депозитні ставки. Дані НБУ

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Загальний депозитний портфель по всій банківській системі протягом жовтня виріс на 7,4 млрд грн (0,6%) і складає 1,17 трлн грн.

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Депозити в гривні

Гривнєвих депозитів українці поклали в банки 1,9 млрд грн (0,3%). Загалом депозитний портфель в національній валюті складає 767,6 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні лишається без змін – 12,4% річних.

Валютні заощадження

Валютний портфель збільшився на 5,4 млрд грн (1,3%) і складає 406,7 млрд у гривнєвому еквіваленті. В доларовому еквіваленті депозитів в іноземній валюті стало більше на $ 105,6 млн, загалом по банках портфель складає – $ 9,8 млрд. Середні ставки для валютних вкладів, за даними НБУ, не змінились – 1,2% річних.