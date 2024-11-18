Украинцы принесли в банки 7 млрд грн за месяц: Как изменились ставки. Данные НБУ

Фото: Pixabay

Общий депозитный портфель по всей банковской системе за октябрь вырос на 7,4 млрд грн (0,6%) и составляет 1,17 трлн грн.

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Депозиты в гривне

Гривневых депозитов украинцы положили в банки 1,9 млрд грн (0,3%). В целом депозитный портфель в национальной валюте составляет 767,6 млрд грн. Средняя депозитная ставка для гривни остается по-прежнему – 12,4% годовых.

Валютные сбережения

Валютный портфель увеличился на 5,4 млрд грн (1,3%) и составляет 406,7 млрд в гривневом эквиваленте. В долларовом эквиваленте депозитов в иностранной валюте стало больше на $105,6 млн, в целом по банкам портфель составляет – $9,8 млрд. Средние ставки для валютных вкладов, по данным НБУ, не изменились – 1,2% годовых.