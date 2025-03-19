Грант на бизнес в 2025 году: кто может получить деньги от государства и какие условия

Как получить грант на открытие или развитие бизнеса

Грант на собственное дело (Фото: ck-oda.gov.ua)

Что такое грант на собственный бизнес

В 2025 году в Украине действует правительственный проект "єРобота", в рамках которого предусмотрена грантовая помощь на открытие и развитие бизнеса. В рамках проекта действует грантовая программа поддержки "Власна справа". Программа дает возможность получить денежную помощь в размере до 250 000 грн на открытие нового бизнеса или масштабирование уже действующего.

С начала 2025 года внедрены изменения в программу "Власна справа". Расширены сферы деятельности, на которые выдаются гранты: теперь в список попадают производители и продавцы тихих вин и медовых напитков. Также к программе присоединился еще один банк. Теперь открыть грантовый счет можно в Ощадбанке и ПриватБанке.

Кто может претендовать на грант на развитие бизнеса

Программа открыта для поддержки малого и среднего бизнеса. Подать заявку могут и начинающие, и опытные предприниматели. Необязательно иметь открытое дело, поскольку заявку можно подавать, когда предприятие находится на этапе создания.

Подавать заявки на грантовую программу "Власна справа" могут:

граждане Украины;

физические лица – предприниматели – граждане Украины;

юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Украины.

Те, кто подает заявку, должны соответствовать возрастной категории от 18 до 65 лет. Рассчитывать на получение гранта могут физические и юридические лица, которые:

не находятся и не работают на временно оккупированной территории Украины;

не работают на территории России;

не находятся под санкциями;

в отношении которых не возбуждали дела о банкротстве;

не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеют задолженности перед бюджетом;

не производят и не реализуют оружие, алкогольные напитки, табачные изделия и не занимаются обменом валют;

не являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

Отдельные условия предлагают грантовые программы для:

расширение или создание предприятий в сфере переработки – до 8 млн грн;

на создание садов – до 400 000 грн на 1 га;

гранты на строительство новых теплиц – до 7 млн грн.

Всего проект "єРобота" предлагает шесть различных видов грантовых программ.

Гранты на бизнес для молодежи

Для молодежи предусмотрены отдельные условия. Для людей до 25 лет предлагаются программы без требований создания рабочих мест. Грантовая сумма составляет до 150 000 грн, но обязательным требованием является открытие ФОП после утверждения решения.

Гранты для военных и ветеранов

В рамках программы грантов предусмотрены особые условия для ветеранов войны и членов их семей (жен или мужей). Подать заявку на грант для военных можно через Дию. Также на портале создали обучающий сериал для военных, где можно посмотреть, как лучше воспользоваться грантом.

Гранты для военных (Фото: Дия)

Срок реализации проекта, под который выдается грант, может быть от трех до семи лет.

Для всех проектов, подающих заявки на открытие или расширение бизнеса в Харькове или Харьковской области, сумма гранта увеличивается вдвое и может достигать 500 000 грн.

Какие условия для получения гранта "Власна справа" от государства

Одним из условий получения гранта является создание от одного до четырех рабочих мест. От количества созданных рабочих мест зависит и грантовая сумма.

Кроме того, предприятие, на создание или развитие которого выдается грант, должно работать не менее трех лет, согласно выбранному бизнес-плану, и платить налоги. Сумма гранта налогообложению не подлежит. В течение шести месяцев в большинстве случаев можно изменить целевое назначение микрогранта, подав соответствующее заявление.

Грант не предоставляется на деятельность на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, но может предоставляться на релокацию уже готового бизнеса.

Список деятельности, на которую не предоставляются гранты (Фото: diia.gov.ua)

Обязательным условием для рассмотрения заявки на грант любой категории является бизнес-план.

Как получить грант на бизнес в Дии: инструкция и советы

Процедура подачи заявки на грант онлайн занимает около 20 мин. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов в Дии:

нажать "Подать заявку";

заполнить онлайн-заявку;

прикрепить свой бизнес-план;

подписать электронной подписью и отправить.

Но перед этим следует подготовить детальный бизнес-план, четко и лаконично объясняющий идею и концепт вашего дела.

Форму для подготовки бизнес-плана можно найти на портале "Дия". Следует выбрать среди списка услуг на портале "Предпринимательство" и "Грант на власну справу". В разделе "Как получить услугу" есть форма бизнес-плана.

Как оформить заявку на грант для бизнеса (Фото: Дия)

Также там можно посмотреть и образец заполненного бизнес-плана.

Грант на собственное дело – бизнес-план (Фото: Дия)

Грантовый специалист Андрей Богданенко рекомендует создавать концепт проекта на грант, используя такие советы:

Четко определите и опишите проблему, которую решает ваш проект. Максимально четко и структурировано сформулируйте идею. Спланируйте бюджет в соответствии с требованиями конкурса. Покажите свой релевантный опыт. Соблюдайте дедлайны.

Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней от конечной даты принятия заявок. Этапы принятия заявок продолжаются каждый месяц, так что подавать можно в любой момент. О результате претендент на грант будет извещен в Дии.

Если будет положительный результат, следует обратиться в ПриватБанк или Ощадбанк в течение 20 рабочих дней и открыть грантовый счет.