Грант на власну справу 2025: хто може отримати гроші на бізнес від держави та які умови

Як отримати грант на відкриття або розвиток бізнесу

Грант на власну справу (Фото: ck-oda.gov.ua)

Що таке грант на власну справу

У 2025 році в Україні діє урядовий проєкт "єРобота", в межах котрого передбачена грантова допомога на відкриття та розвиток бізнесу. У межах проєкту діє грантова програма підтримки "Власна справа". Програма дає можливість отримати грошову допомогу у розмірі до 250 000 грн на відкриття нового бізнесу або на масштабування вже чинного.

З початку 2025 року впроваджені зміни у програму "Власна справа". Розширено сфери діяльності, на які видаються гранти: тепер до переліку потрапляють виробники та продавці тихих вин та медових напоїв. Також до програми долучився ще один банк. Тепер відкрити грантовий рахунок можна в Ощадбанку та ПриватБанку.

Хто може претендувати на грант на розвиток бізнесу

Програма започаткована для підтримки малого та середнього бізнесу. Подати заявку можуть й початківці, й досвідчені підприємці. Необов’язково вже мати відкриту справу, оскільки заявку можна подавати, коли підприємство перебуває на етапі створення.

Подавати заявки на грантову програму "Власна справа" можуть:

громадяни України;

фізичні особи – підприємці – громадяни України;

юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України.

Подавачі мають відповідати віковій категорії від 18 до 65 років. Розраховувати на отримання гранту можуть фізичні та юридичні особи, які:

не перебувають і не працюють на тимчасово окупованій території України;

не працюють на території Росії;

не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушували справи про банкрутство;

не притягувались до кримінальної відповідальності за корупцію;

не мають заборгованості перед бюджетом;

не виробляють і не реалізують зброю, алкогольні напої, тютюнові вироби та не займаються обміном валют;

не є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами.

Окремі умови пропонують грантові програми для:

розширення чи створення підприємств у сфері перероблювання – до 8 млн грн;

на створення садів – до 400 000 грн на 1 га;

гранти на будівництво нових теплиць – до 7 млн грн.

Загалом проєкт "єРобота" пропонує шість різних видів грантових програм.

Гранти на бізнес для молоді

Для молоді передбачені окремі умови. Для людей віком до 25 років пропонуються програми без вимог створення робочих місць. Грантова сума складає до 150 000 грн, але обов’язковою вимогою є відкриття ФОПу після затвердження рішення.

Гранти для військових і ветеранів

У межах програми грантів передбачені особливі умови для ветеранів війни та членів їхніх сімей (дружин чи чоловіків). Подати заявку на грант для військових можна через Дію. Також на порталі створили навчальний серіал для військових, де можна подивитися, як краще скористатися грантом.

Гранти для військових (Фото: Дія)

Строк реалізації проєкту, під який видається грант, може бути від трьох до семи років.

Для всіх проєктів, що подають заявки на відкриття або розширення бізнесу в Харкові або Харківській області, сума гранту збільшується удвічі й може досягати 500 000 грн.

Які умови для отримання гранту на власну справу від держави

Однією з умов отримання гранту є створення від одного до чотирьох робочих місць. Від кількості створених робочих місць залежить і грантова сума.

Крім того, підприємство, на створення чи розвиток якого видається грант, має працювати не менше трьох років, відповідно до обраного бізнес-плану, і сплачувати податки. Сума гранту оподаткуванню не підлягає. Протягом шести місяців у більшості випадків можна змінити цільове призначення мікрогранту, подавши відповідну заяву.

Грант не надається на діяльність на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях України, але може надаватися на релокацію вже готового бізнесу.

Список діяльності, на яку не надаються гранти (Фото: diia.gov.ua)

Обов’язковою умовою для розгляду заявки на грант будь-якої категорії є бізнес-план.

Як отримати грант на бізнес у Дії: інструкція та поради

Процедура подання заявки на грант онлайн займає близько 20 хв. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків у Дії:

натиснути "Подати заявку";

заповнити онлайн-заявку;

прикріпити свій бізнес-план;

підписати електронним підписом та надіслати.

Але перед цим слід підготувати детальний бізнес-план, що чітко й лаконічно пояснить ідею та концепт вашої справи.

Форму для підготовки бізнес-плану можна знайти на порталі "Дія". Потрібно обрати серед списку послуг на порталі "Підприємництво" та "Грант на власну справу". У розділі "Як отримати послугу" є форма бізнес-плану.

Як оформити заявку на грант для бізнесу (Фото: Дія)

Також там можна переглянути й зразок заповненого бізнес-плану.

Грант на власну справу – бізнес-план (Фото: Дія)

Грантовий спеціаліст Андрій Богданенко радить створювати концепт проєкту на грант, дотримуючись таких порад:

Чітко визначте та опишіть проблему, яку вирішує ваш проєкт. Максимально чітко та структуровано сформулюйте ідею. Сплануйте бюджет відповідно до вимог конкурсу. Покажіть свій релевантний досвід. Дотримуйтесь дедлайнів.

Термін розгляду заявки складає 15 днів від кінцевої дати прийняття заявок. Етапи прийняття заявок тривають кожного місяця, тож подавати можна в будь-який момент. Про результат претендент на грант буде сповіщений у Дії.

Якщо подавач отримає позитивний результат, слід звернутися до ПриватБанку або Ощадбанку протягом 20 робочих днів і відкрити грантовий рахунок.