Молодь закликають подаватися на гранти для відкриття власного бізнесу

Молоді підприємці до 25 років можуть отримати грант на відкриття власного бізнесу через портал "Дія"

Фото: depositphotos.com

Молоді українці віком до 25 років мають можливість подати заявку на грант до 150 000 гривень для започаткування бізнесу в межах програми Власна Справа. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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"Ми створюємо умови для молоді, щоб вони могли реалізувати свої бізнес-ідеї. Гранти для молодих підприємців вже доступні через портал "Дія". Якщо вам до 25 років, ви можете подати заявку на програму та отримати до 150 000 грн на відкриття свого бізнесу", — зазначила Свириденко.

Вона також підкреслила, що отримання гранту не вимагає створення нових робочих місць, але після затвердження рішення потрібно відкрити ФОП.

Подати заявку на участь у програмі можна через кілька кліків на порталі "Дія" у розділі Грант на власну справу.

Через три роки молоді підприємці зможуть знову скористатися державною підтримкою — подати заявку на грант за загальними умовами програми Власна Справа з можливістю отримати до 250 000 грн за умови створення щонайменше двох робочих місць.

За час існування програми Власна Справа підприємці отримали понад 20 000 грантів на загальну суму майже 5 мільярдів гривень.

Програма Власна Справа дозволяє отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 грн, який можна використати для придбання обладнання, сировини або оренди приміщення. Заявки подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом, а програму адмініструє Державна служба зайнятості.