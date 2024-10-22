Молодь закликають подаватися на гранти для відкриття власного бізнесу
Молоді українці віком до 25 років мають можливість подати заявку на грант до 150 000 гривень для започаткування бізнесу в межах програми Власна Справа. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Ми створюємо умови для молоді, щоб вони могли реалізувати свої бізнес-ідеї. Гранти для молодих підприємців вже доступні через портал "Дія". Якщо вам до 25 років, ви можете подати заявку на програму та отримати до 150 000 грн на відкриття свого бізнесу", — зазначила Свириденко.
Вона також підкреслила, що отримання гранту не вимагає створення нових робочих місць, але після затвердження рішення потрібно відкрити ФОП.
Подати заявку на участь у програмі можна через кілька кліків на порталі "Дія" у розділі Грант на власну справу.
Через три роки молоді підприємці зможуть знову скористатися державною підтримкою — подати заявку на грант за загальними умовами програми Власна Справа з можливістю отримати до 250 000 грн за умови створення щонайменше двох робочих місць.
За час існування програми Власна Справа підприємці отримали понад 20 000 грантів на загальну суму майже 5 мільярдів гривень.
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