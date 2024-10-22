Молодежь призывают подаваться на гранты для открытия собственного бизнеса

Молодые предприниматели до 25 лет могут получить грант на открытие собственного бизнеса через портал "Дия"

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Молодые украинцы до 25 лет имеют возможность подать заявку на грант до 150 000 гривень для начала бизнеса в рамках программы Власна Справа. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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"Мы создаем условия для молодежи, чтобы они могли реализовать свои бизнес-идеи. Гранты для молодых предпринимателей уже доступны через портал "Дия". Если вам до 25 лет, вы можете подать заявку на программу и получить до 150 000 грн на открытие своего бизнеса", – отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что получение гранта не требует создания новых рабочих мест, но после утверждения решения следует открыть ФОП.

Подать заявку на участие в программе можно через несколько кликов на портале "Дия" в разделе Грант на собственное дело.

Через три года молодые предприниматели смогут снова воспользоваться государственной поддержкой — подать заявку на грант на общих условиях программы Власна Справа с возможностью получить до 250 000 грн при создании по меньшей мере двух рабочих мест.

За время существования программы Власна Справа предприниматели получили более 20 000 грантов на общую сумму около 5 миллиардов гривен.

Программа Власна Справа позволяет получить микрогрант от 50000 до 250000 грн, который можно использовать для приобретения оборудования, сырья или аренды помещения. Заявки представляются через портал "Дия" вместе с бизнес-планом, а программу администрирует Государственная служба занятости.