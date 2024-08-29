ЕС предлагает гранты по 5000 евро микробизнесу, пострадавшему от войны: как получить

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Микробизнес с деоккупированных или пострадавших от войны территорий может подавать заявки на получение грантов в 5000 евро от ЕС и правительства Германии по программе EU4Business. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Для участия в конкурсе требуется заполнить заявку на сайте программы или в Дие, указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и во время войны, определить четкие направления использования средств.

Прием заявок будет проходить с 2 по 30 сентября.

Грантовые средства в рамках нового этапа программы EU4Business получат 100 микропредприятий из наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Одесской областей, уточняют в ПриватБанке.

Победители программы будут определяться по рейтингу на основании основных критериев: уровень ущерба от войны, потенциал для восстановления, качество мероприятий по возобновлению деятельности предприятия и др.