Бизнес избежит повышения налогов. В законопроекте оставили только зарплаты

Законопроект о повышении налогов снова пересмотрели. Он "похудел" с 125 млрд грн до 30 млрд

Фото: depositphotos.com

Доработанный законопроект о повышении налогов снова пересмотрели, в результате чего единственным существенным источником его наполнения осталось повышение нагрузки на зарплаты. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Из законопроекта убрали повышение налога на прибыль для банков (которого не было в начальной версии законопроекта, но который добавили при доработке) и однопроцентный военный сбор для юрлиц на едином налоге третьей группы.

То есть, по сути, единственное существенное повышение – это увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%. По оценке Минфина, это принесет 27,35 млрд грн до конца 2024 года и 107,73 млрд грн в 2025 году.

Повышение военного сбора ограничено годом, в котором отменят военное положение. Военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование Вооруженных Сил Украины.

Военный сбор для ФОП принесет 1,73 млрд грн в 2024-м и 7,80 млрд грн в 2025-м.

И последний значительный источник – установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль АЗС. В 2024-м – это 1,07 млрд грн, в 2025-м – 4,30 млрд грн.

"Планируемый ресурс в 125 млрд грн растаял до 30,1 млрд. И это еще даже не второе чтение", – прокомментировал Гетманцев результаты рабочей группы, на которой рассматривали законопроект.