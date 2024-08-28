Бізнес уникне підвищення податків. У законопроєкті залишили тільки зарплати

Законопроєкт про підвищення податків знову переглянули. Він "схуд" зі 125 млрд грн до 30 млрд

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Доопрацьований законопроєкт про підвищення податків знову переглянули, внаслідок чого єдиним істотним джерелом його наповнення залишилося підвищення навантаження на зарплати. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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З законопроєкту прибрали підвищення податку на прибуток для банків (якого не було в початковій версії законопроєкту, але який додали під час доопрацювання) і одновідсотковий військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи.

Тобто, по суті, єдине суттєве підвищення – це збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%. За оцінкою Мінфіну, це принесе 27,35 млрд грн до кінця 2024 року і 107,73 млрд грн у 2025-му.

Підвищення військового збору обмежене роком, в якому скасують воєнний стан. Військовий збір спрямовуватиметься через спецфонд виключно на фінансування Збройних Сил України.

Військовий збір для ФОП принесе 1,73 млрд грн у 2024-му і 7,80 млрд грн у 2025-му.

І останнє значне джерело – встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток АЗС. У 2024-му – це 1,07 млрд грн, у 2025-му – 4,30 млрд грн.

"Планований ресурс у 125 млрд грн розтанув до 30,1 млрд. І це ще навіть не друге читання", – прокоментував Гетманцев результати робочої групи, на якій розглядали законопроєкт.