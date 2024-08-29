НБУ запретил бизнесу получать переводы в наличных деньгах от физлиц без открытия счета

В наличных расчетах изменения, но они касаются только получателей денег – ФОП и юрлиц

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Национальный банк исключил возможность получения налички ФОП и юридическими лицами по расчетам с гражданами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета. Об этом НБУ сообщил в среду, 28 августа, на своем сайте.

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Это означает, что наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

"Средства сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет субъекта хозяйствования, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными. В то же время для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности при переводе средств без открытия счета", — говорится в объяснении НБУ.

Нацбанк пояснил, что такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении сделок купли-продажи товаров.

Соответствующие изменения внесены в Положение о ведении кассовых сделок в национальной валюте в Украине. Они вступили в силу с 29 августа.

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