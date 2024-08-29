НБУ заборонив бізнесу отримувати перекази в готівці від фізосіб без відкриття рахунку

У готівкових розрахунках зміни, але вони стосуються тільки отримувачів грошей – ФОП та юросіб

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Національний банк виключив можливість отримання готівки ФОПами і юридичними особами за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Про це НБУ повідомив у середу, 28 серпня, на своєму сайті.

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Це означає, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.

"Кошти спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою. Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку", – йдеться в поясненні НБУ.

Нацбанк пояснив, що така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

Відповідні зміни внесені до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Вони набрали чинності з 29 серпня.

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