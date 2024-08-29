ЄС пропонує гранти у 5000 євро мікробізнесу, який постраждав від війни: як отримати

Фото: depositphotos.com

Мікробізнес із деокупованих або постраждалих від війни територій може подавати заявки на отримання грантів у 5000 євро від ЄС та уряду Німеччини за програмою EU4Business. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку на сайті програми або в Дії, вказати інформацію про показники діяльності підприємства до війни та під час війни, визначити чіткі напрямки використання коштів.

Заявки прийматимуть з 2 до 30 вересня включно.

Грантові кошти в межах нового етапу програми EU4Business отримають 100 мікропідприємств із найбільш постраждалих від війни областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Одеської областей, уточнюють у ПриватБанку.

Переможці програми будуть визначатися за рейтингом на основі основних критеріїв: рівень збитків від війни, потенціал для відновлення, якість заходів щодо відновлення діяльності підприємства тощо.