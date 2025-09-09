Forbes: Трамп заработал больше всех в истории президентов США благодаря должности

Президент США увеличил свое состояние на $3 млрд за год – больше всего в своей жизни

Фото: Дональд Трамп / EPA

Президент США Дональд Трамп за год получил самую большую прибыль в своей жизни, резко увеличив состояние благодаря криптовалютным проектам и использованию политического влияния. Об этом пишет американский Forbes.

По данным издания, состояние президента США выросло с $4,3 млрд в 2024 году до $7,3 млрд в 2025-м. Это подняло его сразу на 118 позиций в рейтинге самых богатых американцев Forbes 400 – до 201-го места.

Forbes отмечает, что ни один президент США в истории не зарабатывал настолько много благодаря своей должности.

Главным источником обогащения для Трампа стала криптовалюта. В 2024 году он вместе с сыновьями запустил компанию World Liberty Financial, которая после его возвращения в Белый дом получила мощный импульс.

По оценкам Forbes, криптокомпания уже собрала около $1,4 млрд, и примерно три четверти этой суммы достались семье Трампа.

Тем временем сам президент в Белом доме уменьшил регулирование крипторынка и подписал ряд законов, выгодных индустрии, что позволило ему получить дополнительную прибыль.

Финансовая ситуация Трампа резко улучшилась и в других сферах. Апелляционный суд в Нью-Йорке отменил штраф в $500 млн, наложенный за мошенничество, что также повысило его состояние.

Бизнес президента США по лицензированию недвижимости, который годами приходил в упадок, возродился благодаря новым контрактам в Саудовской Аравии, Вьетнаме, Румынии, Индии, Катаре и ОАЭ. Доход в этой сфере вырос почти в шесть раз – до $45 млн – и увеличил капитализацию бизнеса на $400 млн.

Кроме этого, его сеть гольф-клубов и курортов в США также показала отличные результаты: доходы выросли на 30%, а общая стоимость активов добавила еще сотни миллионов долларов.

Накопленные деньги Трамп использовал достаточно консервативно. Он погасил $114 млн долгов под залог небоскреба в Нью-Йорке и еще около $15 млн за имения во Флориде и Нью-Йорке. Кроме того, вложился в муниципальные и корпоративные облигации.

Сегодня его баланс выглядит крепче, чем когда-либо: $8,4 млрд активов против $1,1 млрд обязательств, при этом $1,1 млрд хранятся в ликвидных денежных инструментах.