Трамп инвестировал по меньшей мере $100 млн в облигации с момента вступления в должность
Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность в январе инвестировал не менее $100 млн в облигации американских компаний и местных органов власти. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Управления правительственной этики (OGE).
Согласно отчетам, с января президент США совершил 690 финансовых операций. Среди них – покупка облигаций, выпущенных T-Mobile, United Health, Home Depot, а также материнской компании Facebook и Instagram – Meta.
Сумма инвестиций в каждую из компаний колебалась от $250 000 до $1 млн.
Кроме этого, Трамп приобрел облигации, выпущенные местными органами власти США, газовыми и водоснабжающими округами, больничными управлениями и школьными советами.
CNBC отмечает, что некоторые компании, долговые обязательства которых приобрел Трамп, напрямую выигрывали от его политики.
Сейчас состояние президента США – около $5,5 млрд, что более чем вдвое превышает показатель его первого президентского срока.
- 21 мая сообщалось, что несмотря на экономические колебания, десять самых богатых американцев стали еще богаче – их совокупное состояние возросло на $365 млрд за 2024 год.
