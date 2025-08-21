Трамп инвестировал по меньшей мере $100 млн в облигации с момента вступления в должность

Президент США вложил $100 млн в долговые обязательства американских компаний и органов власти

Фото: Дональд Трамп / EPA / Samuel Corum

Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность в январе инвестировал не менее $100 млн в облигации американских компаний и местных органов власти. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Управления правительственной этики (OGE).

Согласно отчетам, с января президент США совершил 690 финансовых операций. Среди них – покупка облигаций, выпущенных T-Mobile, United Health, Home Depot, а также материнской компании Facebook и Instagram – Meta.

Сумма инвестиций в каждую из компаний колебалась от $250 000 до $1 млн.

Кроме этого, Трамп приобрел облигации, выпущенные местными органами власти США, газовыми и водоснабжающими округами, больничными управлениями и школьными советами.

CNBC отмечает, что некоторые компании, долговые обязательства которых приобрел Трамп, напрямую выигрывали от его политики.

Сейчас состояние президента США – около $5,5 млрд, что более чем вдвое превышает показатель его первого президентского срока.