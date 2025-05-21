Oxfam: Десять самых богатых американцев увеличили состояние на $365 млрд за прошлый год

Обычные американцы должны работать 726 000 лет, чтобы заработать столько же, сколько самые богатые за год

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Несмотря на экономические колебания, десять самых богатых американцев стали еще богаче – их совокупное состояние выросло на $365 млрд за 2024 год. Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет Oxfam.

Рост состояния десяти самых богатых американских миллиардеров составляет примерно $1 млрд в день, тогда как средний работник в США заработал лишь немногим более $50 000 в прошлом году.

Чтобы заработать такую же сумму, как десять самых богатых американцев в год, десять обычных американцев должны были бы работать 726 000 лет.

Больше всего выросло состояние самого богатого человека мира и генерального директора компании Tesla Илона Маска. В 2024 году оно выросло на $186 млрд, что составляет более половины общего прироста.

По прогнозам аналитиков, Маск находится на пути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Другие миллиардеры также существенно увеличили состояние в 2024 году:

основатель Meta Марк Цукерберг – на $38,7 млрд;

наследник Walmart Роб Уолтон – на $38,7 млрд;

наследник Walmart Джим Уолтон – на $36,5 млрд;

инвестор Уоррен Баффетт – на $34,8 млрд.

В то же время некоторые миллиардеры, такие как соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, потеряли часть состояния в прошлом году.

Эти данные появились на фоне обсуждения в США нового законопроекта, который, по мнению критиков, усугубит разрыв между богатыми и бедными. Его продвигает Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе.

По оценкам аналитиков, закон увеличит налоговые льготы для состоятельных американцев, а вместе с тем сократит финансирование программ поддержки малообеспеченных.

По подсчетам аналитиков, самые богатые 10% американцев получат 65% выгоды от нового законопроекта, а самые бедные 20% – потеряют около $1 000 в 2026 году.