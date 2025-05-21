Oxfam: Десять найбагатших американців збільшили статки на $365 млрд за минулий рік

Звичайні американці мали б працювати 726 000 років, щоб заробити стільки ж, скільки найбагатші за рік

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Попри економічні коливання, десятеро найбагатших американців стали ще багатшими – їхній сукупний статок зріс на $365 млрд за 2024 рік. Про це пише CNN із посиланням на звіт Oxfam.

Зростання статків десяти найбагатших американських мільярдерів становить приблизно $1 млрд на день, тоді як середній працівник у США заробив лише трохи більше ніж $50 000 минулого року.

Щоб заробити таку суму, як десятеро найбагатших американців за рік, десять звичайних американців мали б працювати 726 000 років.

Найбільше зросли статки найбагатшої людини світу і генерального директора компанії Tesla Ілона Маска. У 2024 році вони збільшились на $186 млрд, що становить понад половину загального приросту.

За прогнозами аналітиків, Маск є на шляху до того, щоб стати першим у світі трильйонером.

Інші мільярдери також суттєво збільшили статки у 2024 році:

засновник Meta Марк Цукерберг – на $38,7 млрд;

спадкоємець Walmart Роб Волтон – на $38,7 млрд;

спадкоємець Walmart Джим Волтон – на $36,5 млрд;

інвестор Воррен Баффетт – на $34,8 млрд.

Водночас деякі мільярдери, такі як співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, втратили частину статків минулого року.

Ці дані з’явилися на тлі обговорення у США нового законопроєкту, який, на думку критиків, посилить розрив між багатими й бідними. Його просуває Дональд Трамп і республіканці в Конгресі.

За оцінками аналітиків, закон збільшить податкові пільги для заможних американців, а водночас скоротить фінансування програм підтримки малозабезпечених.

За підрахунками аналітиків, найбагатші 10% американців отримають 65% вигоди від нового законопроєкту, а найбідніші 20% – втратять близько $1 000 у 2026 році.