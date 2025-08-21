Трамп інвестував щонайменше $100 млн в облігації з моменту вступу на посаду

Президент США вклав $100 млн у боргові зобовʼязання американських компаній та органів влади

Фото: Дональд Трамп / EPA / Samuel Corum

Президент США Дональд Трамп з моменту вступу на посаду у січні інвестував щонайменше $100 млн у облігації американських компаній та місцевих органів влади. Про це пише CNBC із посиланням на дані Управління урядової етики (OGE).

Згідно зі звітами, з січня президент США здійснив 690 фінансових операцій. Серед них – купівля облігацій, випущених T-Mobile, United Health, Home Depot, а також материнської компанії Facebook та Instagram – Meta.

Сума інвестицій у кожну з компаній коливалася від $250 000 до $1 млн.

Крім цього, Трамп придбав облігації, випущені місцевими органами влади США, газовими та водопостачальними округами, лікарняними управліннями та шкільними радами.

CNBC зазначає, що деякі компанії, боргові зобовʼязання яких придбав Трамп, безпосередньо вигравали від його політики.

Наразі статки президента США – близько $5,5 млрд, що більш ніж удвічі перевищує показник його першого президентського терміну.